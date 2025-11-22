- Aperçu
PINE-PA: Alpine Income Property Trust, Inc.
Le taux de change de PINE-PA a changé de 1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.50 et à un maximum de 24.85.
Suivez la dynamique Alpine Income Property Trust, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PINE-PA aujourd'hui ?
L'action Alpine Income Property Trust, Inc. est cotée à 24.80 aujourd'hui. Elle se négocie dans 24.50 - 24.85, a clôturé hier à 24.50 et son volume d'échange a atteint 86. Le graphique en temps réel du cours de PINE-PA présente ces mises à jour.
L'action Alpine Income Property Trust, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Alpine Income Property Trust, Inc. est actuellement valorisé à 24.80. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PINE-PA.
Comment acheter des actions PINE-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Alpine Income Property Trust, Inc. au cours actuel de 24.80. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.80 ou de 25.10, le 86 et le 1.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PINE-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PINE-PA ?
Investir dans Alpine Income Property Trust, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.04 - 24.85 et le prix actuel 24.80. Beaucoup comparent 0.85% et 0.85% avant de passer des ordres à 24.80 ou 25.10. Consultez le graphique du cours de PINE-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Alpine Income Property Trust, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Alpine Income Property Trust, Inc. l'année dernière était 24.85. Au cours de 24.04 - 24.85, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Alpine Income Property Trust, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Alpine Income Property Trust, Inc. ?
Le cours le plus bas de Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) sur l'année a été 24.04. Sa comparaison avec 24.80 et 24.04 - 24.85 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PINE-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PINE-PA a-t-elle été divisée ?
Alpine Income Property Trust, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.50 et 0.85% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.50
- Ouverture
- 24.50
- Bid
- 24.80
- Ask
- 25.10
- Plus Bas
- 24.50
- Plus Haut
- 24.85
- Volume
- 86
- Changement quotidien
- 1.22%
- Changement Mensuel
- 0.85%
- Changement à 6 Mois
- 0.85%
- Changement Annuel
- 0.85%