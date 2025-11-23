KurseKategorien
Währungen / PINE-PA
PINE-PA: Alpine Income Property Trust, Inc.

24.80 USD 0.30 (1.22%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PINE-PA hat sich für heute um 1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.50 bis zu einem Hoch von 24.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alpine Income Property Trust, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PINE-PA heute?

Die Aktie von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) notiert heute bei 24.80. Sie wird innerhalb einer Spanne von 24.50 - 24.85 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.50 und das Handelsvolumen erreichte 86. Das Live-Chart von PINE-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PINE-PA Dividenden?

Alpine Income Property Trust, Inc. wird derzeit mit 24.80 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PINE-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich PINE-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) zum aktuellen Kurs von 24.80 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.80 oder 25.10 platziert, während 86 und 1.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PINE-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PINE-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Alpine Income Property Trust, Inc. müssen die jährliche Spanne 24.04 - 24.85 und der aktuelle Kurs 24.80 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.85% und 0.85%, bevor sie Orders zu 24.80 oder 25.10 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PINE-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Alpine Income Property Trust, Inc.?

Der höchste Kurs von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) im vergangenen Jahr lag bei 24.85. Innerhalb von 24.04 - 24.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Alpine Income Property Trust, Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Alpine Income Property Trust, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.04. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.80 und der Spanne 24.04 - 24.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PINE-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PINE-PA statt?

Alpine Income Property Trust, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.50 und 0.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.50 24.85
Jahresspanne
24.04 24.85
Vorheriger Schlusskurs
24.50
Eröffnung
24.50
Bid
24.80
Ask
25.10
Tief
24.50
Hoch
24.85
Volumen
86
Tagesänderung
1.22%
Monatsänderung
0.85%
6-Monatsänderung
0.85%
Jahresänderung
0.85%
23 November, Sonntag