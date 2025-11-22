- Обзор рынка
PINE-PA: Alpine Income Property Trust, Inc.
Курс PINE-PA за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.50, а максимальная — 24.85.
Следите за динамикой Alpine Income Property Trust, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PINE-PA сегодня?
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) сегодня оценивается на уровне 24.80. Инструмент торгуется в пределах 24.50 - 24.85, вчерашнее закрытие составило 24.50, а торговый объем достиг 86. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PINE-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alpine Income Property Trust, Inc.?
Alpine Income Property Trust, Inc. в настоящее время оценивается в 24.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.85% и USD. Отслеживайте движения PINE-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции PINE-PA?
Вы можете купить акции Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) по текущей цене 24.80. Ордера обычно размещаются около 24.80 или 25.10, тогда как 86 и 1.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PINE-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PINE-PA?
Инвестирование в Alpine Income Property Trust, Inc. предполагает учет годового диапазона 24.04 - 24.85 и текущей цены 24.80. Многие сравнивают 0.85% и 0.85% перед размещением ордеров на 24.80 или 25.10. Изучайте ежедневные изменения цены PINE-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alpine Income Property Trust, Inc.?
Самая высокая цена Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) за последний год составила 24.85. Акции заметно колебались в пределах 24.04 - 24.85, сравнение с 24.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alpine Income Property Trust, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alpine Income Property Trust, Inc.?
Самая низкая цена Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) за год составила 24.04. Сравнение с текущими 24.80 и 24.04 - 24.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PINE-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PINE-PA?
В прошлом Alpine Income Property Trust, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.50 и 0.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.50
- Open
- 24.50
- Bid
- 24.80
- Ask
- 25.10
- Low
- 24.50
- High
- 24.85
- Объем
- 86
- Дневное изменение
- 1.22%
- Месячное изменение
- 0.85%
- 6-месячное изменение
- 0.85%
- Годовое изменение
- 0.85%