КотировкиРазделы
Валюты / PINE-PA
Назад в Рынок акций США

PINE-PA: Alpine Income Property Trust, Inc.

24.80 USD 0.30 (1.22%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PINE-PA за сегодня изменился на 1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.50, а максимальная — 24.85.

Следите за динамикой Alpine Income Property Trust, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PINE-PA сегодня?

Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) сегодня оценивается на уровне 24.80. Инструмент торгуется в пределах 24.50 - 24.85, вчерашнее закрытие составило 24.50, а торговый объем достиг 86. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PINE-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alpine Income Property Trust, Inc.?

Alpine Income Property Trust, Inc. в настоящее время оценивается в 24.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.85% и USD. Отслеживайте движения PINE-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции PINE-PA?

Вы можете купить акции Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) по текущей цене 24.80. Ордера обычно размещаются около 24.80 или 25.10, тогда как 86 и 1.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PINE-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PINE-PA?

Инвестирование в Alpine Income Property Trust, Inc. предполагает учет годового диапазона 24.04 - 24.85 и текущей цены 24.80. Многие сравнивают 0.85% и 0.85% перед размещением ордеров на 24.80 или 25.10. Изучайте ежедневные изменения цены PINE-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alpine Income Property Trust, Inc.?

Самая высокая цена Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) за последний год составила 24.85. Акции заметно колебались в пределах 24.04 - 24.85, сравнение с 24.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alpine Income Property Trust, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alpine Income Property Trust, Inc.?

Самая низкая цена Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) за год составила 24.04. Сравнение с текущими 24.80 и 24.04 - 24.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PINE-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PINE-PA?

В прошлом Alpine Income Property Trust, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.50 и 0.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.50 24.85
Годовой диапазон
24.04 24.85
Предыдущее закрытие
24.50
Open
24.50
Bid
24.80
Ask
25.10
Low
24.50
High
24.85
Объем
86
Дневное изменение
1.22%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
0.85%
Годовое изменение
0.85%
22 ноября, суббота