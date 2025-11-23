- Panoramica
PINE-PA: Alpine Income Property Trust, Inc.
Il tasso di cambio PINE-PA ha avuto una variazione del 1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.50 e ad un massimo di 24.85.
Segui le dinamiche di Alpine Income Property Trust, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PINE-PA oggi?
Oggi le azioni Alpine Income Property Trust, Inc. sono prezzate a 24.80. Viene scambiato all'interno di 24.50 - 24.85, la chiusura di ieri è stata 24.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 86. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PINE-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Alpine Income Property Trust, Inc. pagano dividendi?
Alpine Income Property Trust, Inc. è attualmente valutato a 24.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PINE-PA.
Come acquistare azioni PINE-PA?
Puoi acquistare azioni Alpine Income Property Trust, Inc. al prezzo attuale di 24.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.80 o 25.10, mentre 86 e 1.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PINE-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PINE-PA?
Investire in Alpine Income Property Trust, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 24.04 - 24.85 e il prezzo attuale 24.80. Molti confrontano 0.85% e 0.85% prima di effettuare ordini su 24.80 o 25.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PINE-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Alpine Income Property Trust, Inc.?
Il prezzo massimo di Alpine Income Property Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 24.85. All'interno di 24.04 - 24.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Alpine Income Property Trust, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Alpine Income Property Trust, Inc.?
Il prezzo più basso di Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) nel corso dell'anno è stato 24.04. Confrontandolo con gli attuali 24.80 e 24.04 - 24.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PINE-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PINE-PA?
Alpine Income Property Trust, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.50 e 0.85%.
- Chiusura Precedente
- 24.50
- Apertura
- 24.50
- Bid
- 24.80
- Ask
- 25.10
- Minimo
- 24.50
- Massimo
- 24.85
- Volume
- 86
- Variazione giornaliera
- 1.22%
- Variazione Mensile
- 0.85%
- Variazione Semestrale
- 0.85%
- Variazione Annuale
- 0.85%