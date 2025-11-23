QuotazioniSezioni
Valute / PINE-PA
PINE-PA: Alpine Income Property Trust, Inc.

24.80 USD 0.30 (1.22%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PINE-PA ha avuto una variazione del 1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.50 e ad un massimo di 24.85.

Segui le dinamiche di Alpine Income Property Trust, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PINE-PA oggi?

Oggi le azioni Alpine Income Property Trust, Inc. sono prezzate a 24.80. Viene scambiato all'interno di 24.50 - 24.85, la chiusura di ieri è stata 24.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 86. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PINE-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Alpine Income Property Trust, Inc. pagano dividendi?

Alpine Income Property Trust, Inc. è attualmente valutato a 24.80. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PINE-PA.

Come acquistare azioni PINE-PA?

Puoi acquistare azioni Alpine Income Property Trust, Inc. al prezzo attuale di 24.80. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.80 o 25.10, mentre 86 e 1.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PINE-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PINE-PA?

Investire in Alpine Income Property Trust, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 24.04 - 24.85 e il prezzo attuale 24.80. Molti confrontano 0.85% e 0.85% prima di effettuare ordini su 24.80 o 25.10. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PINE-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Alpine Income Property Trust, Inc.?

Il prezzo massimo di Alpine Income Property Trust, Inc. nell'ultimo anno è stato 24.85. All'interno di 24.04 - 24.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Alpine Income Property Trust, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Alpine Income Property Trust, Inc.?

Il prezzo più basso di Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) nel corso dell'anno è stato 24.04. Confrontandolo con gli attuali 24.80 e 24.04 - 24.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PINE-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PINE-PA?

Alpine Income Property Trust, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.50 e 0.85%.

Intervallo Giornaliero
24.50 24.85
Intervallo Annuale
24.04 24.85
Chiusura Precedente
24.50
Apertura
24.50
Bid
24.80
Ask
25.10
Minimo
24.50
Massimo
24.85
Volume
86
Variazione giornaliera
1.22%
Variazione Mensile
0.85%
Variazione Semestrale
0.85%
Variazione Annuale
0.85%
23 novembre, domenica