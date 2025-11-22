- Panorámica
PINE-PA: Alpine Income Property Trust, Inc.
El tipo de cambio de PINE-PA de hoy ha cambiado un 1.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.50, mientras que el máximo ha alcanzado 24.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alpine Income Property Trust, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PINE-PA hoy?
Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) se evalúa hoy en 24.80. El instrumento se negocia dentro de 24.50 - 24.85; el cierre de ayer ha sido 24.50 y el volumen comercial ha alcanzado 86. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PINE-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Alpine Income Property Trust, Inc.?
Alpine Income Property Trust, Inc. se evalúa actualmente en 24.80. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.85% y USD. Monitoree los movimientos de PINE-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PINE-PA?
Puede comprar acciones de Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) al precio actual de 24.80. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.80 o 25.10, mientras que 86 y 1.22% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PINE-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PINE-PA?
Invertir en Alpine Income Property Trust, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 24.04 - 24.85 y el precio actual 24.80. Muchos comparan 0.85% y 0.85% antes de colocar órdenes en 24.80 o 25.10. Estudie los cambios diarios de precios de PINE-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Alpine Income Property Trust, Inc.?
El precio más alto de Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) en el último año ha sido 24.85. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.04 - 24.85, una comparación con 24.50 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Alpine Income Property Trust, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Alpine Income Property Trust, Inc.?
El precio más bajo de Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) para el año ha sido 24.04. La comparación con los actuales 24.80 y 24.04 - 24.85 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PINE-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PINE-PA?
En el pasado, Alpine Income Property Trust, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.50 y 0.85% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.50
- Open
- 24.50
- Bid
- 24.80
- Ask
- 25.10
- Low
- 24.50
- High
- 24.85
- Volumen
- 86
- Cambio diario
- 1.22%
- Cambio mensual
- 0.85%
- Cambio a 6 meses
- 0.85%
- Cambio anual
- 0.85%