PINE-PA: Alpine Income Property Trust, Inc.

24.80 USD 0.30 (1.22%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PINE-PA para hoje mudou para 1.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.50 e o mais alto foi 24.85.

Veja a dinâmica do par de moedas Alpine Income Property Trust, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PINE-PA hoje?

Hoje Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) está avaliado em 24.80. O instrumento é negociado dentro de 24.50 - 24.85, o fechamento de ontem foi 24.50, e o volume de negociação atingiu 86. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PINE-PA em tempo real.

As ações de Alpine Income Property Trust, Inc. pagam dividendos?

Atualmente Alpine Income Property Trust, Inc. está avaliado em 24.80. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.85% e USD. Monitore os movimentos de PINE-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PINE-PA?

Você pode comprar ações de Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) pelo preço atual 24.80. Ordens geralmente são executadas perto de 24.80 ou 25.10, enquanto 86 e 1.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PINE-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PINE-PA?

Investir em Alpine Income Property Trust, Inc. envolve considerar a faixa anual 24.04 - 24.85 e o preço atual 24.80. Muitos comparam 0.85% e 0.85% antes de enviar ordens em 24.80 ou 25.10. Estude as mudanças diárias de preço de PINE-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Alpine Income Property Trust, Inc.?

O maior preço de Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) no último ano foi 24.85. As ações oscilaram bastante dentro de 24.04 - 24.85, e a comparação com 24.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Alpine Income Property Trust, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Alpine Income Property Trust, Inc.?

O menor preço de Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) no ano foi 24.04. A comparação com o preço atual 24.80 e 24.04 - 24.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PINE-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PINE-PA?

No passado Alpine Income Property Trust, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.50 e 0.85% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.50 24.85
Faixa anual
24.04 24.85
Fechamento anterior
24.50
Open
24.50
Bid
24.80
Ask
25.10
Low
24.50
High
24.85
Volume
86
Mudança diária
1.22%
Mudança mensal
0.85%
Mudança de 6 meses
0.85%
Mudança anual
0.85%
