PINE-PA: Alpine Income Property Trust, Inc.
A taxa do PINE-PA para hoje mudou para 1.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.50 e o mais alto foi 24.85.
Veja a dinâmica do par de moedas Alpine Income Property Trust, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PINE-PA hoje?
Hoje Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) está avaliado em 24.80. O instrumento é negociado dentro de 24.50 - 24.85, o fechamento de ontem foi 24.50, e o volume de negociação atingiu 86. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PINE-PA em tempo real.
As ações de Alpine Income Property Trust, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Alpine Income Property Trust, Inc. está avaliado em 24.80. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.85% e USD. Monitore os movimentos de PINE-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PINE-PA?
Você pode comprar ações de Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) pelo preço atual 24.80. Ordens geralmente são executadas perto de 24.80 ou 25.10, enquanto 86 e 1.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PINE-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PINE-PA?
Investir em Alpine Income Property Trust, Inc. envolve considerar a faixa anual 24.04 - 24.85 e o preço atual 24.80. Muitos comparam 0.85% e 0.85% antes de enviar ordens em 24.80 ou 25.10. Estude as mudanças diárias de preço de PINE-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Alpine Income Property Trust, Inc.?
O maior preço de Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) no último ano foi 24.85. As ações oscilaram bastante dentro de 24.04 - 24.85, e a comparação com 24.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Alpine Income Property Trust, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Alpine Income Property Trust, Inc.?
O menor preço de Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE-PA) no ano foi 24.04. A comparação com o preço atual 24.80 e 24.04 - 24.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PINE-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PINE-PA?
No passado Alpine Income Property Trust, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.50 e 0.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.50
- Open
- 24.50
- Bid
- 24.80
- Ask
- 25.10
- Low
- 24.50
- High
- 24.85
- Volume
- 86
- Mudança diária
- 1.22%
- Mudança mensal
- 0.85%
- Mudança de 6 meses
- 0.85%
- Mudança anual
- 0.85%