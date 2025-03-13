FiyatlarBölümler
Dövizler / PESI
Geri dön - Hisse senetleri

PESI: Perma-Fix Environmental Services Inc

9.14 USD 0.42 (4.39%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PESI fiyatı bugün -4.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.05 ve Yüksek fiyatı olarak 9.59 aralığında işlem gördü.

Perma-Fix Environmental Services Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PESI haberleri

Günlük aralık
9.05 9.59
Yıllık aralık
6.25 15.78
Önceki kapanış
9.56
Açılış
9.50
Satış
9.14
Alış
9.44
Düşük
9.05
Yüksek
9.59
Hacim
829
Günlük değişim
-4.39%
Aylık değişim
-22.28%
6 aylık değişim
25.90%
Yıllık değişim
-23.90%
21 Eylül, Pazar