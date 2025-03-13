Dövizler / PESI
PESI: Perma-Fix Environmental Services Inc
9.14 USD 0.42 (4.39%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PESI fiyatı bugün -4.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.05 ve Yüksek fiyatı olarak 9.59 aralığında işlem gördü.
Perma-Fix Environmental Services Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PESI haberleri
Günlük aralık
9.05 9.59
Yıllık aralık
6.25 15.78
- Önceki kapanış
- 9.56
- Açılış
- 9.50
- Satış
- 9.14
- Alış
- 9.44
- Düşük
- 9.05
- Yüksek
- 9.59
- Hacim
- 829
- Günlük değişim
- -4.39%
- Aylık değişim
- -22.28%
- 6 aylık değişim
- 25.90%
- Yıllık değişim
- -23.90%
21 Eylül, Pazar