Währungen / PESI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PESI: Perma-Fix Environmental Services Inc
9.31 USD 0.25 (2.62%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PESI hat sich für heute um -2.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.15 bis zu einem Hoch von 9.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Perma-Fix Environmental Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PESI News
- Perma-Fix: Hanford And Other Catalysts Near (NASDAQ:PESI)
- Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Perma-Fix Environmental Services holds annual meeting, reelects directors and approves auditor
- Perma-Fix Stock Poised To Benefit From Renewed Focus On Nuclear Energy (NASDAQ:PESI)
- Undercovered Dozen: Delek Logistics, Perma-Fix, Consolidated Water, Rockwell Automation +
- Perma-Fix Set Up For Success (NASDAQ:PESI)
- Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
9.15 9.59
Jahresspanne
6.25 15.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.56
- Eröffnung
- 9.50
- Bid
- 9.31
- Ask
- 9.61
- Tief
- 9.15
- Hoch
- 9.59
- Volumen
- 269
- Tagesänderung
- -2.62%
- Monatsänderung
- -20.83%
- 6-Monatsänderung
- 28.24%
- Jahresänderung
- -22.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K