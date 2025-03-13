Valute / PESI
PESI: Perma-Fix Environmental Services Inc
9.14 USD 0.42 (4.39%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PESI ha avuto una variazione del -4.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.05 e ad un massimo di 9.59.
Segui le dinamiche di Perma-Fix Environmental Services Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PESI News
Intervallo Giornaliero
9.05 9.59
Intervallo Annuale
6.25 15.78
- Chiusura Precedente
- 9.56
- Apertura
- 9.50
- Bid
- 9.14
- Ask
- 9.44
- Minimo
- 9.05
- Massimo
- 9.59
- Volume
- 829
- Variazione giornaliera
- -4.39%
- Variazione Mensile
- -22.28%
- Variazione Semestrale
- 25.90%
- Variazione Annuale
- -23.90%
