货币 / PESI
PESI: Perma-Fix Environmental Services Inc
8.17 USD 0.30 (3.54%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PESI汇率已更改-3.54%。当日，交易品种以低点8.14和高点8.52进行交易。
关注Perma-Fix Environmental Services Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PESI新闻
日范围
8.14 8.52
年范围
6.25 15.78
- 前一天收盘价
- 8.47
- 开盘价
- 8.46
- 卖价
- 8.17
- 买价
- 8.47
- 最低价
- 8.14
- 最高价
- 8.52
- 交易量
- 509
- 日变化
- -3.54%
- 月变化
- -30.53%
- 6个月变化
- 12.53%
- 年变化
- -31.97%
