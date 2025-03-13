Divisas / PESI
PESI: Perma-Fix Environmental Services Inc
8.19 USD 0.28 (3.31%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PESI de hoy ha cambiado un -3.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.14, mientras que el máximo ha alcanzado 8.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Perma-Fix Environmental Services Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
8.14 8.52
Rango anual
6.25 15.78
- Cierres anteriores
- 8.47
- Open
- 8.46
- Bid
- 8.19
- Ask
- 8.49
- Low
- 8.14
- High
- 8.52
- Volumen
- 581
- Cambio diario
- -3.31%
- Cambio mensual
- -30.36%
- Cambio a 6 meses
- 12.81%
- Cambio anual
- -31.81%
