PESI: Perma-Fix Environmental Services Inc
9.56 USD 1.37 (16.73%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PESIの今日の為替レートは、16.73%変化しました。日中、通貨は1あたり9.36の安値と10.27の高値で取引されました。
Perma-Fix Environmental Services Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PESI News
- Perma-Fix: Hanford And Other Catalysts Near (NASDAQ:PESI)
- Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Perma-Fix Environmental Services holds annual meeting, reelects directors and approves auditor
- Perma-Fix Stock Poised To Benefit From Renewed Focus On Nuclear Energy (NASDAQ:PESI)
- Undercovered Dozen: Delek Logistics, Perma-Fix, Consolidated Water, Rockwell Automation +
- Perma-Fix Set Up For Success (NASDAQ:PESI)
- Perma-Fix Environmental Services, Inc. (PESI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
9.36 10.27
1年のレンジ
6.25 15.78
- 以前の終値
- 8.19
- 始値
- 9.47
- 買値
- 9.56
- 買値
- 9.86
- 安値
- 9.36
- 高値
- 10.27
- 出来高
- 1.438 K
- 1日の変化
- 16.73%
- 1ヶ月の変化
- -18.71%
- 6ヶ月の変化
- 31.68%
- 1年の変化
- -20.40%
