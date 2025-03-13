Валюты / PESI
PESI: Perma-Fix Environmental Services Inc
8.47 USD 0.28 (3.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PESI за сегодня изменился на -3.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.46, а максимальная — 8.84.
Следите за динамикой Perma-Fix Environmental Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.46 8.84
Годовой диапазон
6.25 15.78
- Предыдущее закрытие
- 8.75
- Open
- 8.68
- Bid
- 8.47
- Ask
- 8.77
- Low
- 8.46
- High
- 8.84
- Объем
- 453
- Дневное изменение
- -3.20%
- Месячное изменение
- -27.98%
- 6-месячное изменение
- 16.67%
- Годовое изменение
- -29.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.