PESI: Perma-Fix Environmental Services Inc
9.43 USD 1.24 (15.14%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PESI para hoje mudou para 15.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.36 e o mais alto foi 10.27.
Veja a dinâmica do par de moedas Perma-Fix Environmental Services Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.36 10.27
Faixa anual
6.25 15.78
- Fechamento anterior
- 8.19
- Open
- 9.47
- Bid
- 9.43
- Ask
- 9.73
- Low
- 9.36
- High
- 10.27
- Volume
- 1.187 K
- Mudança diária
- 15.14%
- Mudança mensal
- -19.81%
- Mudança de 6 meses
- 29.89%
- Mudança anual
- -21.48%
