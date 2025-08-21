Dövizler / PDS
PDS: Precision Drilling Corporation
57.01 USD 1.05 (1.81%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PDS fiyatı bugün -1.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.64 ve Yüksek fiyatı olarak 57.74 aralığında işlem gördü.
Precision Drilling Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PDS haberleri
Günlük aralık
56.64 57.74
Yıllık aralık
36.27 67.35
- Önceki kapanış
- 58.06
- Açılış
- 57.74
- Satış
- 57.01
- Alış
- 57.31
- Düşük
- 56.64
- Yüksek
- 57.74
- Hacim
- 184
- Günlük değişim
- -1.81%
- Aylık değişim
- -0.05%
- 6 aylık değişim
- 23.24%
- Yıllık değişim
- -7.38%
21 Eylül, Pazar