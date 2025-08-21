FiyatlarBölümler
PDS: Precision Drilling Corporation

57.01 USD 1.05 (1.81%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PDS fiyatı bugün -1.81% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 56.64 ve Yüksek fiyatı olarak 57.74 aralığında işlem gördü.

Precision Drilling Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
56.64 57.74
Yıllık aralık
36.27 67.35
Önceki kapanış
58.06
Açılış
57.74
Satış
57.01
Alış
57.31
Düşük
56.64
Yüksek
57.74
Hacim
184
Günlük değişim
-1.81%
Aylık değişim
-0.05%
6 aylık değişim
23.24%
Yıllık değişim
-7.38%
