PDS: Precision Drilling Corporation
56.98 USD 1.08 (1.86%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PDS hat sich für heute um -1.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.64 bis zu einem Hoch von 57.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Precision Drilling Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PDS News
Tagesspanne
56.64 57.74
Jahresspanne
36.27 67.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.06
- Eröffnung
- 57.74
- Bid
- 56.98
- Ask
- 57.28
- Tief
- 56.64
- Hoch
- 57.74
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -1.86%
- Monatsänderung
- -0.11%
- 6-Monatsänderung
- 23.17%
- Jahresänderung
- -7.42%
