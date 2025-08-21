KurseKategorien
PDS: Precision Drilling Corporation

56.98 USD 1.08 (1.86%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PDS hat sich für heute um -1.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.64 bis zu einem Hoch von 57.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Precision Drilling Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
56.64 57.74
Jahresspanne
36.27 67.35
Vorheriger Schlusskurs
58.06
Eröffnung
57.74
Bid
56.98
Ask
57.28
Tief
56.64
Hoch
57.74
Volumen
48
Tagesänderung
-1.86%
Monatsänderung
-0.11%
6-Monatsänderung
23.17%
Jahresänderung
-7.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
