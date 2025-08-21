Валюты / PDS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PDS: Precision Drilling Corporation
58.57 USD 0.76 (1.31%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PDS за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.01, а максимальная — 59.36.
Следите за динамикой Precision Drilling Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PDS
- Zacks Industry Outlook Highlights Transocean, Helmerich & Payne and Precision Drilling
- What Makes These 3 Oil & Gas Drilling Stocks Worth Watching?
- Equinor Hits Dry Patch at Barents Sea's Deimos Exploration Well
- Phillips 66 Begins Phased Closure of LA Refinery in 2025
- ExxonMobil Flags Coal Comeback as Threat to Net-Zero Goals
- Petrobras Reportedly Supports IG4 Plan to Control Braskem Stake
- Zacks.com featured highlights include Precision Drilling, The Greenbrier, Green Dot, The Mosaic and PagSeguro Digital
- Baker Hughes Drives Next-Gen Technology in Louisiana LNG
- Oceaneering Secures Subsea Robotics Contracts With Petrobras
- Chevron's Subsidiary Secures 10-Year LNG Supply Deal With China
- 5 Low Price-to-Sales Stocks That Can Deliver Outsized Returns
- Petrobras Moves Toward Low-Carbon Future With Biofuel Plans
- Equinor Strikes New Oil and Gas Discovery Near Norway's Troll Field
- BP Awards Baker Hughes Major Service Role at Tangguh LNG Plant
- Shell Inches Closer to Securing Rahmat Gas Field Rights in Egypt
- Here's Why Investors Should Hold Onto Nabors Stock for Now
- Equinor Withdraws From Australian Offshore Wind Projects
- SLB OneSubsea Wins EPC Contract for Equinor's Fram Sor Project
- Petrobras Initiates Emergency Drill in Foz Do Amazonas Basin
- ConocoPhillips Strikes 20-Year LNG Deal With Sempra's Port Arthur
- Shell Teams Up to Boost FPSO Safety Using AI and Data Analysis
- Oceaneering Secures U.S. Navy Component Repair Program Deal
- Does Precision Drilling (PDS) Have the Potential to Rally 32.9% as Wall Street Analysts Expect?
- BP's Indiana Refinery Restarts After Severe Flooding Disruption
Дневной диапазон
58.01 59.36
Годовой диапазон
36.27 67.35
- Предыдущее закрытие
- 57.81
- Open
- 58.25
- Bid
- 58.57
- Ask
- 58.87
- Low
- 58.01
- High
- 59.36
- Объем
- 172
- Дневное изменение
- 1.31%
- Месячное изменение
- 2.68%
- 6-месячное изменение
- 26.61%
- Годовое изменение
- -4.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.