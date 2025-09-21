FiyatlarBölümler
PCTTW
PCTTW: PureCycle Technologies Inc - Warrant

4.2100 USD 0.0800 (1.94%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PCTTW fiyatı bugün 1.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.0500 ve Yüksek fiyatı olarak 4.4000 aralığında işlem gördü.

PureCycle Technologies Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
4.0500 4.4000
Yıllık aralık
0.8900 6.1600
Önceki kapanış
4.1300
Açılış
4.3300
Satış
4.2100
Alış
4.2130
Düşük
4.0500
Yüksek
4.4000
Hacim
22
Günlük değişim
1.94%
Aylık değişim
-6.44%
6 aylık değişim
180.67%
Yıllık değişim
67.73%
21 Eylül, Pazar