PCTTW: PureCycle Technologies Inc - Warrant
3.7500 USD 0.1655 (4.23%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PCTTW de hoy ha cambiado un -4.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.7500, mientras que el máximo ha alcanzado 4.0300.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PureCycle Technologies Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
3.7500 4.0300
Rango anual
0.8900 6.1600
- Cierres anteriores
- 3.9155
- Open
- 4.0100
- Bid
- 3.7500
- Ask
- 3.7530
- Low
- 3.7500
- High
- 4.0300
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -4.23%
- Cambio mensual
- -16.66%
- Cambio a 6 meses
- 150.00%
- Cambio anual
- 49.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B