Valute / PCTTW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PCTTW: PureCycle Technologies Inc - Warrant
4.2100 USD 0.0800 (1.94%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PCTTW ha avuto una variazione del 1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.0500 e ad un massimo di 4.4000.
Segui le dinamiche di PureCycle Technologies Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.0500 4.4000
Intervallo Annuale
0.8900 6.1600
- Chiusura Precedente
- 4.1300
- Apertura
- 4.3300
- Bid
- 4.2100
- Ask
- 4.2130
- Minimo
- 4.0500
- Massimo
- 4.4000
- Volume
- 22
- Variazione giornaliera
- 1.94%
- Variazione Mensile
- -6.44%
- Variazione Semestrale
- 180.67%
- Variazione Annuale
- 67.73%
20 settembre, sabato