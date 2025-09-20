QuotazioniSezioni
Valute / PCTTW
Tornare a Azioni

PCTTW: PureCycle Technologies Inc - Warrant

4.2100 USD 0.0800 (1.94%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PCTTW ha avuto una variazione del 1.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.0500 e ad un massimo di 4.4000.

Segui le dinamiche di PureCycle Technologies Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
4.0500 4.4000
Intervallo Annuale
0.8900 6.1600
Chiusura Precedente
4.1300
Apertura
4.3300
Bid
4.2100
Ask
4.2130
Minimo
4.0500
Massimo
4.4000
Volume
22
Variazione giornaliera
1.94%
Variazione Mensile
-6.44%
Variazione Semestrale
180.67%
Variazione Annuale
67.73%
20 settembre, sabato