Курс PCTTW за сегодня изменился на -3.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.8100, а максимальная — 3.9409.

Следите за динамикой PureCycle Technologies Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.