PCTTW: PureCycle Technologies Inc - Warrant
3.9155 USD 0.1445 (3.56%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PCTTW за сегодня изменился на -3.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.8100, а максимальная — 3.9409.
Следите за динамикой PureCycle Technologies Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.8100 3.9409
Годовой диапазон
0.8900 6.1600
- Предыдущее закрытие
- 4.0600
- Open
- 3.9409
- Bid
- 3.9155
- Ask
- 3.9185
- Low
- 3.8100
- High
- 3.9409
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -3.56%
- Месячное изменение
- -12.98%
- 6-месячное изменение
- 161.03%
- Годовое изменение
- 56.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.