Devises / PCTTW
PCTTW: PureCycle Technologies Inc - Warrant

4.2100 USD 0.0800 (1.94%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PCTTW a changé de 1.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.0500 et à un maximum de 4.4000.

Suivez la dynamique PureCycle Technologies Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
4.0500 4.4000
Range Annuel
0.8900 6.1600
Clôture Précédente
4.1300
Ouverture
4.3300
Bid
4.2100
Ask
4.2130
Plus Bas
4.0500
Plus Haut
4.4000
Volume
22
Changement quotidien
1.94%
Changement Mensuel
-6.44%
Changement à 6 Mois
180.67%
Changement Annuel
67.73%
20 septembre, samedi