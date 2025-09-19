Währungen / PCTTW
PCTTW: PureCycle Technologies Inc - Warrant
4.1300 USD 0.3800 (10.13%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PCTTW hat sich für heute um 10.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.9105 bis zu einem Hoch von 4.1300 gehandelt.
Verfolgen Sie die PureCycle Technologies Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.9105 4.1300
Jahresspanne
0.8900 6.1600
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.7500
- Eröffnung
- 3.9105
- Bid
- 4.1300
- Ask
- 4.1330
- Tief
- 3.9105
- Hoch
- 4.1300
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 10.13%
- Monatsänderung
- -8.22%
- 6-Monatsänderung
- 175.33%
- Jahresänderung
- 64.54%
