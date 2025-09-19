KurseKategorien
PCTTW: PureCycle Technologies Inc - Warrant

4.1300 USD 0.3800 (10.13%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCTTW hat sich für heute um 10.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.9105 bis zu einem Hoch von 4.1300 gehandelt.

Verfolgen Sie die PureCycle Technologies Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.9105 4.1300
Jahresspanne
0.8900 6.1600
Vorheriger Schlusskurs
3.7500
Eröffnung
3.9105
Bid
4.1300
Ask
4.1330
Tief
3.9105
Hoch
4.1300
Volumen
5
Tagesänderung
10.13%
Monatsänderung
-8.22%
6-Monatsänderung
175.33%
Jahresänderung
64.54%
