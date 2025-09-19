クォートセクション
通貨 / PCTTW
PCTTW: PureCycle Technologies Inc - Warrant

4.1300 USD 0.3800 (10.13%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PCTTWの今日の為替レートは、10.13%変化しました。日中、通貨は1あたり3.9105の安値と4.1300の高値で取引されました。

PureCycle Technologies Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.9105 4.1300
1年のレンジ
0.8900 6.1600
以前の終値
3.7500
始値
3.9105
買値
4.1300
買値
4.1330
安値
3.9105
高値
4.1300
出来高
5
1日の変化
10.13%
1ヶ月の変化
-8.22%
6ヶ月の変化
175.33%
1年の変化
64.54%
