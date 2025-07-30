FiyatlarBölümler
PARA: Paramount Global - Class B

13.01 USD 0.44 (3.50%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PARA fiyatı bugün 3.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.35 ve Yüksek fiyatı olarak 13.32 aralığında işlem gördü.

Paramount Global - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
12.35 13.32
Yıllık aralık
9.95 13.59
Önceki kapanış
12.57
Açılış
12.64
Satış
13.01
Alış
13.31
Düşük
12.35
Yüksek
13.32
Hacim
10.338 K
Günlük değişim
3.50%
Aylık değişim
2.93%
6 aylık değişim
14.42%
Yıllık değişim
24.86%
21 Eylül, Pazar