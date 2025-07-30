Валюты / PARA
PARA: Paramount Global - Class B
13.01 USD 0.44 (3.50%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PARA за сегодня изменился на 3.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.35, а максимальная — 13.32.
Следите за динамикой Paramount Global - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
PARA на Форуме Сообщества
Дневной диапазон
12.35 13.32
Годовой диапазон
9.95 13.59
- Предыдущее закрытие
- 12.57
- Open
- 12.64
- Bid
- 13.01
- Ask
- 13.31
- Low
- 12.35
- High
- 13.32
- Объем
- 10.338 K
- Дневное изменение
- 3.50%
- Месячное изменение
- 2.93%
- 6-месячное изменение
- 14.42%
- Годовое изменение
- 24.86%
