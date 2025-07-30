КотировкиРазделы
PARA: Paramount Global - Class B

13.01 USD 0.44 (3.50%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PARA за сегодня изменился на 3.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.35, а максимальная — 13.32.

Следите за динамикой Paramount Global - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.35 13.32
Годовой диапазон
9.95 13.59
Предыдущее закрытие
12.57
Open
12.64
Bid
13.01
Ask
13.31
Low
12.35
High
13.32
Объем
10.338 K
Дневное изменение
3.50%
Месячное изменение
2.93%
6-месячное изменение
14.42%
Годовое изменение
24.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.