Dövizler / OXSQZ
OXSQZ: Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026
25.2000 USD 0.0100 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OXSQZ fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 25.2000 ve Yüksek fiyatı olarak 25.2000 aralığında işlem gördü.
Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- H4
- D1
- W1
- MN
OXSQZ haberleri
Günlük aralık
25.2000 25.2000
Yıllık aralık
24.3000 25.2485
- Önceki kapanış
- 25.1900
- Açılış
- 25.2000
- Satış
- 25.2000
- Alış
- 25.2030
- Düşük
- 25.2000
- Yüksek
- 25.2000
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.04%
- Aylık değişim
- 0.26%
- 6 aylık değişim
- 0.88%
- Yıllık değişim
- 2.02%
21 Eylül, Pazar