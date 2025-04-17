CotizacionesSecciones
OXSQZ
OXSQZ: Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026

25.2000 USD 0.0100 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de OXSQZ de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.2000, mientras que el máximo ha alcanzado 25.2000.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
25.2000 25.2000
Rango anual
24.3000 25.2485
Cierres anteriores
25.1900
Open
25.2000
Bid
25.2000
Ask
25.2030
Low
25.2000
High
25.2000
Volumen
1
Cambio diario
0.04%
Cambio mensual
0.26%
Cambio a 6 meses
0.88%
Cambio anual
2.02%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B