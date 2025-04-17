Divisas / OXSQZ
OXSQZ: Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026
25.2000 USD 0.0100 (0.04%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OXSQZ de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.2000, mientras que el máximo ha alcanzado 25.2000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
25.2000 25.2000
Rango anual
24.3000 25.2485
- Cierres anteriores
- 25.1900
- Open
- 25.2000
- Bid
- 25.2000
- Ask
- 25.2030
- Low
- 25.2000
- High
- 25.2000
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- 0.26%
- Cambio a 6 meses
- 0.88%
- Cambio anual
- 2.02%
