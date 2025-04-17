QuotazioniSezioni
Valute / OXSQZ
Tornare a Azioni

OXSQZ: Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026

25.2000 USD 0.0100 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OXSQZ ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.2000 e ad un massimo di 25.2000.

Segui le dinamiche di Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OXSQZ News

Intervallo Giornaliero
25.2000 25.2000
Intervallo Annuale
24.3000 25.2485
Chiusura Precedente
25.1900
Apertura
25.2000
Bid
25.2000
Ask
25.2030
Minimo
25.2000
Massimo
25.2000
Volume
1
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
0.26%
Variazione Semestrale
0.88%
Variazione Annuale
2.02%
20 settembre, sabato