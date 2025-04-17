Valute / OXSQZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OXSQZ: Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026
25.2000 USD 0.0100 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OXSQZ ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.2000 e ad un massimo di 25.2000.
Segui le dinamiche di Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
OXSQZ News
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- OXSQH: A 7.75% Baby Bond IPO From Oxford Square Capital (NASDAQ:OXSQ)
- Yield Hunting Part 32: High-Yield Attractive Opportunity From Oxford Square Capital (OXSQ)
- OXSQ Bonds Outshine CION: Why This 8% Yield Deserves Investor Attention (NASDAQ:OXSQ)
- Liberation Day Shows Why Income Investors Should Diversify Their Dry-Powder Allocations
- Preferreds Weekly Review: A Redemption And A New Issue
- Oxford Square Capital: A Dividend Trap With An Unjustified Risk-Reward Profile (NASDAQ:OXSQ)
- Yield Hunting Part 19: Oxford Square Capital And 8%-Plus YTM From Baby Bonds (NASDAQ:OXSQ)
Intervallo Giornaliero
25.2000 25.2000
Intervallo Annuale
24.3000 25.2485
- Chiusura Precedente
- 25.1900
- Apertura
- 25.2000
- Bid
- 25.2000
- Ask
- 25.2030
- Minimo
- 25.2000
- Massimo
- 25.2000
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 0.26%
- Variazione Semestrale
- 0.88%
- Variazione Annuale
- 2.02%
20 settembre, sabato