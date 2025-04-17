通貨 / OXSQZ
OXSQZ: Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026
25.2000 USD 0.0100 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OXSQZの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.2000の安値と25.2000の高値で取引されました。
Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
OXSQZ News
1日のレンジ
25.2000 25.2000
1年のレンジ
24.3000 25.2485
- 以前の終値
- 25.1900
- 始値
- 25.2000
- 買値
- 25.2000
- 買値
- 25.2030
- 安値
- 25.2000
- 高値
- 25.2000
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.26%
- 6ヶ月の変化
- 0.88%
- 1年の変化
- 2.02%
