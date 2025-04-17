CotaçõesSeções
OXSQZ: Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026

25.2000 USD 0.0100 (0.04%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do OXSQZ para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.2000 e o mais alto foi 25.2000.

Veja a dinâmica do par de moedas Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
25.2000 25.2000
Faixa anual
24.3000 25.2485
Fechamento anterior
25.1900
Open
25.2000
Bid
25.2000
Ask
25.2030
Low
25.2000
High
25.2000
Volume
1
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
0.26%
Mudança de 6 meses
0.88%
Mudança anual
2.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh