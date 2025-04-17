Валюты / OXSQZ
OXSQZ: Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026
25.2000 USD 0.0100 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OXSQZ за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.2000, а максимальная — 25.2000.
Следите за динамикой Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OXSQZ
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- OXSQH: A 7.75% Baby Bond IPO From Oxford Square Capital (NASDAQ:OXSQ)
- Yield Hunting Part 32: High-Yield Attractive Opportunity From Oxford Square Capital (OXSQ)
- OXSQ Bonds Outshine CION: Why This 8% Yield Deserves Investor Attention (NASDAQ:OXSQ)
- Liberation Day Shows Why Income Investors Should Diversify Their Dry-Powder Allocations
- Preferreds Weekly Review: A Redemption And A New Issue
- Oxford Square Capital: A Dividend Trap With An Unjustified Risk-Reward Profile (NASDAQ:OXSQ)
- Yield Hunting Part 19: Oxford Square Capital And 8%-Plus YTM From Baby Bonds (NASDAQ:OXSQ)
Дневной диапазон
25.2000 25.2000
Годовой диапазон
24.3000 25.2485
- Предыдущее закрытие
- 25.1900
- Open
- 25.2000
- Bid
- 25.2000
- Ask
- 25.2030
- Low
- 25.2000
- High
- 25.2000
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.26%
- 6-месячное изменение
- 0.88%
- Годовое изменение
- 2.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.