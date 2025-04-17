КотировкиРазделы
OXSQZ: Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026

25.2000 USD 0.0100 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OXSQZ за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.2000, а максимальная — 25.2000.

Следите за динамикой Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.2000 25.2000
Годовой диапазон
24.3000 25.2485
Предыдущее закрытие
25.1900
Open
25.2000
Bid
25.2000
Ask
25.2030
Low
25.2000
High
25.2000
Объем
1
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.26%
6-месячное изменение
0.88%
Годовое изменение
2.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.