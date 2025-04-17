Devises / OXSQZ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OXSQZ: Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026
25.2000 USD 0.0100 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OXSQZ a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.2000 et à un maximum de 25.2000.
Suivez la dynamique Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- H4
- D1
- W1
- MN
OXSQZ Nouvelles
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- OXSQH: A 7.75% Baby Bond IPO From Oxford Square Capital (NASDAQ:OXSQ)
- Yield Hunting Part 32: High-Yield Attractive Opportunity From Oxford Square Capital (OXSQ)
- OXSQ Bonds Outshine CION: Why This 8% Yield Deserves Investor Attention (NASDAQ:OXSQ)
- Liberation Day Shows Why Income Investors Should Diversify Their Dry-Powder Allocations
- Preferreds Weekly Review: A Redemption And A New Issue
- Oxford Square Capital: A Dividend Trap With An Unjustified Risk-Reward Profile (NASDAQ:OXSQ)
- Yield Hunting Part 19: Oxford Square Capital And 8%-Plus YTM From Baby Bonds (NASDAQ:OXSQ)
Range quotidien
25.2000 25.2000
Range Annuel
24.3000 25.2485
- Clôture Précédente
- 25.1900
- Ouverture
- 25.2000
- Bid
- 25.2000
- Ask
- 25.2030
- Plus Bas
- 25.2000
- Plus Haut
- 25.2000
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- 0.26%
- Changement à 6 Mois
- 0.88%
- Changement Annuel
- 2.02%
20 septembre, samedi