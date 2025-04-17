CotationsSections
OXSQZ: Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026

25.2000 USD 0.0100 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OXSQZ a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.2000 et à un maximum de 25.2000.

Suivez la dynamique Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
25.2000 25.2000
Range Annuel
24.3000 25.2485
Clôture Précédente
25.1900
Ouverture
25.2000
Bid
25.2000
Ask
25.2030
Plus Bas
25.2000
Plus Haut
25.2000
Volume
1
Changement quotidien
0.04%
Changement Mensuel
0.26%
Changement à 6 Mois
0.88%
Changement Annuel
2.02%
