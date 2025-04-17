Currencies / OXSQZ
OXSQZ: Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026
25.2000 USD 0.0100 (0.04%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
OXSQZ exchange rate has changed by 0.04% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 25.2000 and at a high of 25.2000.
Follow Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026 dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Daily Range
25.2000 25.2000
Year Range
24.3000 25.2485
- Previous Close
- 25.1900
- Open
- 25.2000
- Bid
- 25.2000
- Ask
- 25.2030
- Low
- 25.2000
- High
- 25.2000
- Volume
- 1
- Daily Change
- 0.04%
- Month Change
- 0.26%
- 6 Months Change
- 0.88%
- Year Change
- 2.02%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%