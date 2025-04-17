QuotesSections
OXSQZ: Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026

25.2000 USD 0.0100 (0.04%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

OXSQZ exchange rate has changed by 0.04% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 25.2000 and at a high of 25.2000.

Follow Oxford Square Capital Corp - 6.25% Notes due 2026 dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
25.2000 25.2000
Year Range
24.3000 25.2485
Previous Close
25.1900
Open
25.2000
Bid
25.2000
Ask
25.2030
Low
25.2000
High
25.2000
Volume
1
Daily Change
0.04%
Month Change
0.26%
6 Months Change
0.88%
Year Change
2.02%
16 September, Tuesday
12:30
USD
Retail Sales m/m
Act
0.6%
Fcst
-0.3%
Prev
0.6%
12:30
USD
Core Retail Sales m/m
Act
0.7%
Fcst
0.0%
Prev
0.4%
12:30
USD
Retail Control m/m
Act
0.7%
Fcst
-0.2%
Prev
0.5%
12:30
USD
Import Price Index m/m
Act
Fcst
0.3%
Prev
0.4%
12:30
USD
Export Price Index m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Fed Industrial Production m/m
Act
0.1%
Fcst
0.0%
Prev
-0.4%
13:15
USD
Fed Industrial Production y/y
Act
0.9%
Fcst
1.6%
Prev
1.4%
14:00
USD
Business Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories m/m
Act
0.2%
Fcst
0.2%
Prev
0.2%
14:00
USD
Retail Inventories excl. Autos m/m
Act
0.1%
Fcst
Prev
0.1%
17:00
USD
20-Year Bond Auction
Act
4.613%
Fcst
Prev
4.876%