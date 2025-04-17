FiyatlarBölümler
Dövizler / OXSQG
Geri dön - Hisse senetleri

OXSQG: Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028

23.9540 USD 0.1560 (0.65%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OXSQG fiyatı bugün -0.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.9540 ve Yüksek fiyatı olarak 24.0141 aralığında işlem gördü.

Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OXSQG haberleri

Günlük aralık
23.9540 24.0141
Yıllık aralık
22.7501 24.1100
Önceki kapanış
24.1100
Açılış
24.0000
Satış
23.9540
Alış
23.9570
Düşük
23.9540
Yüksek
24.0141
Hacim
3
Günlük değişim
-0.65%
Aylık değişim
0.77%
6 aylık değişim
2.81%
Yıllık değişim
2.54%
21 Eylül, Pazar