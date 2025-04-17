QuotazioniSezioni
OXSQG: Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028

23.9540 USD 0.1560 (0.65%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OXSQG ha avuto una variazione del -0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.9540 e ad un massimo di 24.0141.

Segui le dinamiche di Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.9540 24.0141
Intervallo Annuale
22.7501 24.1100
Chiusura Precedente
24.1100
Apertura
24.0000
Bid
23.9540
Ask
23.9570
Minimo
23.9540
Massimo
24.0141
Volume
3
Variazione giornaliera
-0.65%
Variazione Mensile
0.77%
Variazione Semestrale
2.81%
Variazione Annuale
2.54%
