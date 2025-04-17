Valute / OXSQG
OXSQG: Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028
23.9540 USD 0.1560 (0.65%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OXSQG ha avuto una variazione del -0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.9540 e ad un massimo di 24.0141.
Segui le dinamiche di Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.9540 24.0141
Intervallo Annuale
22.7501 24.1100
- Chiusura Precedente
- 24.1100
- Apertura
- 24.0000
- Bid
- 23.9540
- Ask
- 23.9570
- Minimo
- 23.9540
- Massimo
- 24.0141
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -0.65%
- Variazione Mensile
- 0.77%
- Variazione Semestrale
- 2.81%
- Variazione Annuale
- 2.54%
20 settembre, sabato