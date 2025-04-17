货币 / OXSQG
OXSQG: Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028
24.0300 USD 0.0300 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OXSQG汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点24.0300和高点24.1000进行交易。
关注Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OXSQG新闻
日范围
24.0300 24.1000
年范围
22.7501 24.1000
- 前一天收盘价
- 24.0600
- 开盘价
- 24.1000
- 卖价
- 24.0300
- 买价
- 24.0330
- 最低价
- 24.0300
- 最高价
- 24.1000
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 1.09%
- 6个月变化
- 3.13%
- 年变化
- 2.87%
