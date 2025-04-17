시세섹션
통화 / OXSQG
OXSQG: Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028

23.9540 USD 0.1560 (0.65%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

OXSQG 환율이 오늘 -0.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.9540이고 고가는 24.0141이었습니다.

Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
23.9540 24.0141
년간 변동
22.7501 24.1100
이전 종가
24.1100
시가
24.0000
Bid
23.9540
Ask
23.9570
저가
23.9540
고가
24.0141
볼륨
3
일일 변동
-0.65%
월 변동
0.77%
6개월 변동
2.81%
년간 변동율
2.54%
20 9월, 토요일