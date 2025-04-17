Devises / OXSQG
OXSQG: Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028
23.9540 USD 0.1560 (0.65%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OXSQG a changé de -0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.9540 et à un maximum de 24.0141.
Suivez la dynamique Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
23.9540 24.0141
Range Annuel
22.7501 24.1100
- Clôture Précédente
- 24.1100
- Ouverture
- 24.0000
- Bid
- 23.9540
- Ask
- 23.9570
- Plus Bas
- 23.9540
- Plus Haut
- 24.0141
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -0.65%
- Changement Mensuel
- 0.77%
- Changement à 6 Mois
- 2.81%
- Changement Annuel
- 2.54%
20 septembre, samedi