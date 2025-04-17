通貨 / OXSQG
OXSQG: Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028
24.1100 USD 0.0800 (0.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OXSQGの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり24.1000の安値と24.1100の高値で取引されました。
Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
24.1000 24.1100
1年のレンジ
22.7501 24.1100
- 以前の終値
- 24.0300
- 始値
- 24.1000
- 買値
- 24.1100
- 買値
- 24.1130
- 安値
- 24.1000
- 高値
- 24.1100
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.33%
- 1ヶ月の変化
- 1.43%
- 6ヶ月の変化
- 3.48%
- 1年の変化
- 3.21%
