OXSQG: Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028
24.1100 USD 0.0800 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OXSQG hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.1000 bis zu einem Hoch von 24.1100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OXSQG News
Tagesspanne
24.1000 24.1100
Jahresspanne
22.7501 24.1100
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.0300
- Eröffnung
- 24.1000
- Bid
- 24.1100
- Ask
- 24.1130
- Tief
- 24.1000
- Hoch
- 24.1100
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 1.43%
- 6-Monatsänderung
- 3.48%
- Jahresänderung
- 3.21%
