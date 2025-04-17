KurseKategorien
Währungen / OXSQG
Zurück zum Aktien

OXSQG: Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028

24.1100 USD 0.0800 (0.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OXSQG hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.1000 bis zu einem Hoch von 24.1100 gehandelt.

Verfolgen Sie die Oxford Square Capital Corp - 5.50% Notes due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OXSQG News

Tagesspanne
24.1000 24.1100
Jahresspanne
22.7501 24.1100
Vorheriger Schlusskurs
24.0300
Eröffnung
24.1000
Bid
24.1100
Ask
24.1130
Tief
24.1000
Hoch
24.1100
Volumen
3
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
1.43%
6-Monatsänderung
3.48%
Jahresänderung
3.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K