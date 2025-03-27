Dövizler / OXBR
OXBR: Oxbridge Re Holdings Limited
2.40 USD 0.06 (2.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OXBR fiyatı bugün -2.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.24 ve Yüksek fiyatı olarak 2.58 aralığında işlem gördü.
Oxbridge Re Holdings Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
OXBR haberleri
- Allan Martin, Oxbridge Re Holdings’taki (OXBR) hisselerinden 10.605 dolar değerinde sattı
- Allan Martin sells $10,605 in Oxbridge Re Holdings (OXBR)
- Oxbridge Re shareholders approve new incentive plan and executive agreements
- Earnings call transcript: Oxbridge Re’s Q2 2025 shows major earnings miss
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oxbridge Re earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Allan Martin sells Oxbridge RE (OXBR) shares worth $6894
- Oxbridge Re Holdings enters $5 million equity distribution agreement with Maxim Group
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
2.24 2.58
Yıllık aralık
1.27 5.80
- Önceki kapanış
- 2.46
- Açılış
- 2.41
- Satış
- 2.40
- Alış
- 2.70
- Düşük
- 2.24
- Yüksek
- 2.58
- Hacim
- 337
- Günlük değişim
- -2.44%
- Aylık değişim
- 12.15%
- 6 aylık değişim
- 28.34%
- Yıllık değişim
- -14.59%
21 Eylül, Pazar