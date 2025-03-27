Währungen / OXBR
OXBR: Oxbridge Re Holdings Limited
2.27 USD 0.19 (7.72%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OXBR hat sich für heute um -7.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.24 bis zu einem Hoch von 2.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oxbridge Re Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.24 2.58
Jahresspanne
1.27 5.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.46
- Eröffnung
- 2.41
- Bid
- 2.27
- Ask
- 2.57
- Tief
- 2.24
- Hoch
- 2.58
- Volumen
- 285
- Tagesänderung
- -7.72%
- Monatsänderung
- 6.07%
- 6-Monatsänderung
- 21.39%
- Jahresänderung
- -19.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K