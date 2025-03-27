Valute / OXBR
OXBR: Oxbridge Re Holdings Limited
2.40 USD 0.06 (2.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OXBR ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.24 e ad un massimo di 2.58.
Segui le dinamiche di Oxbridge Re Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OXBR News
- Allan Martin vende azioni di Oxbridge Re Holdings (OXBR) per $10.605
- Allan Martin sells $10,605 in Oxbridge Re Holdings (OXBR)
- Oxbridge Re shareholders approve new incentive plan and executive agreements
- Earnings call transcript: Oxbridge Re’s Q2 2025 shows major earnings miss
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oxbridge Re earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Allan Martin sells Oxbridge RE (OXBR) shares worth $6894
- Oxbridge Re Holdings enters $5 million equity distribution agreement with Maxim Group
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.24 2.58
Intervallo Annuale
1.27 5.80
- Chiusura Precedente
- 2.46
- Apertura
- 2.41
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Minimo
- 2.24
- Massimo
- 2.58
- Volume
- 337
- Variazione giornaliera
- -2.44%
- Variazione Mensile
- 12.15%
- Variazione Semestrale
- 28.34%
- Variazione Annuale
- -14.59%
21 settembre, domenica