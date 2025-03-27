QuotazioniSezioni
OXBR: Oxbridge Re Holdings Limited

2.40 USD 0.06 (2.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OXBR ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.24 e ad un massimo di 2.58.

Segui le dinamiche di Oxbridge Re Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.24 2.58
Intervallo Annuale
1.27 5.80
Chiusura Precedente
2.46
Apertura
2.41
Bid
2.40
Ask
2.70
Minimo
2.24
Massimo
2.58
Volume
337
Variazione giornaliera
-2.44%
Variazione Mensile
12.15%
Variazione Semestrale
28.34%
Variazione Annuale
-14.59%
