通貨 / OXBR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OXBR: Oxbridge Re Holdings Limited
2.46 USD 0.16 (6.96%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OXBRの今日の為替レートは、6.96%変化しました。日中、通貨は1あたり2.28の安値と2.49の高値で取引されました。
Oxbridge Re Holdings Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OXBR News
- Oxbridge Re shareholders approve new incentive plan and executive agreements
- Earnings call transcript: Oxbridge Re’s Q2 2025 shows major earnings miss
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oxbridge Re earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Allan Martin sells Oxbridge RE (OXBR) shares worth $6894
- Oxbridge Re Holdings enters $5 million equity distribution agreement with Maxim Group
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.28 2.49
1年のレンジ
1.27 5.80
- 以前の終値
- 2.30
- 始値
- 2.38
- 買値
- 2.46
- 買値
- 2.76
- 安値
- 2.28
- 高値
- 2.49
- 出来高
- 93
- 1日の変化
- 6.96%
- 1ヶ月の変化
- 14.95%
- 6ヶ月の変化
- 31.55%
- 1年の変化
- -12.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K