통화 / OXBR
OXBR: Oxbridge Re Holdings Limited
2.40 USD 0.06 (2.44%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OXBR 환율이 오늘 -2.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.24이고 고가는 2.58이었습니다.
Oxbridge Re Holdings Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OXBR News
- 옥스브릿지 리 홀딩스(OXBR), Allan Martin, 10,605달러 매도
- Allan Martin sells $10,605 in Oxbridge Re Holdings (OXBR)
- Oxbridge Re shareholders approve new incentive plan and executive agreements
- Earnings call transcript: Oxbridge Re’s Q2 2025 shows major earnings miss
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oxbridge Re earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Allan Martin sells Oxbridge RE (OXBR) shares worth $6894
- Oxbridge Re Holdings enters $5 million equity distribution agreement with Maxim Group
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
2.24 2.58
년간 변동
1.27 5.80
- 이전 종가
- 2.46
- 시가
- 2.41
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- 저가
- 2.24
- 고가
- 2.58
- 볼륨
- 337
- 일일 변동
- -2.44%
- 월 변동
- 12.15%
- 6개월 변동
- 28.34%
- 년간 변동율
- -14.59%
20 9월, 토요일