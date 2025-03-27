Divisas / OXBR
OXBR: Oxbridge Re Holdings Limited
2.30 USD 0.06 (2.54%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OXBR de hoy ha cambiado un -2.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.24, mientras que el máximo ha alcanzado 2.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Oxbridge Re Holdings Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OXBR News
- Oxbridge Re shareholders approve new incentive plan and executive agreements
- Earnings call transcript: Oxbridge Re’s Q2 2025 shows major earnings miss
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oxbridge Re earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Allan Martin sells Oxbridge RE (OXBR) shares worth $6894
- Oxbridge Re Holdings enters $5 million equity distribution agreement with Maxim Group
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.24 2.49
Rango anual
1.27 5.80
- Cierres anteriores
- 2.36
- Open
- 2.26
- Bid
- 2.30
- Ask
- 2.60
- Low
- 2.24
- High
- 2.49
- Volumen
- 73
- Cambio diario
- -2.54%
- Cambio mensual
- 7.48%
- Cambio a 6 meses
- 22.99%
- Cambio anual
- -18.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B