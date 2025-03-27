Валюты / OXBR
OXBR: Oxbridge Re Holdings Limited
2.36 USD 0.39 (14.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OXBR за сегодня изменился на -14.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.36, а максимальная — 2.85.
Следите за динамикой Oxbridge Re Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OXBR
- Oxbridge Re shareholders approve new incentive plan and executive agreements
- Earnings call transcript: Oxbridge Re’s Q2 2025 shows major earnings miss
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oxbridge Re earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Allan Martin sells Oxbridge RE (OXBR) shares worth $6894
- Oxbridge Re Holdings enters $5 million equity distribution agreement with Maxim Group
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.36 2.85
Годовой диапазон
1.27 5.80
- Предыдущее закрытие
- 2.75
- Open
- 2.78
- Bid
- 2.36
- Ask
- 2.66
- Low
- 2.36
- High
- 2.85
- Объем
- 179
- Дневное изменение
- -14.18%
- Месячное изменение
- 10.28%
- 6-месячное изменение
- 26.20%
- Годовое изменение
- -16.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.