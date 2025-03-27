货币 / OXBR
OXBR: Oxbridge Re Holdings Limited
2.30 USD 0.06 (2.54%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OXBR汇率已更改-2.54%。当日，交易品种以低点2.24和高点2.49进行交易。
关注Oxbridge Re Holdings Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OXBR新闻
- Oxbridge Re shareholders approve new incentive plan and executive agreements
- Earnings call transcript: Oxbridge Re’s Q2 2025 shows major earnings miss
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Oxbridge Re earnings missed by $0.27, revenue fell short of estimates
- Allan Martin sells Oxbridge RE (OXBR) shares worth $6894
- Oxbridge Re Holdings enters $5 million equity distribution agreement with Maxim Group
- Oxbridge Re Holdings Limited (OXBR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.24 2.49
年范围
1.27 5.80
- 前一天收盘价
- 2.36
- 开盘价
- 2.26
- 卖价
- 2.30
- 买价
- 2.60
- 最低价
- 2.24
- 最高价
- 2.49
- 交易量
- 59
- 日变化
- -2.54%
- 月变化
- 7.48%
- 6个月变化
- 22.99%
- 年变化
- -18.15%
