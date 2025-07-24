Dövizler / OVV
OVV: Ovintiv Inc (DE)
41.23 USD 0.77 (1.83%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OVV fiyatı bugün -1.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.88 ve Yüksek fiyatı olarak 41.93 aralığında işlem gördü.
Ovintiv Inc (DE) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
40.88 41.93
Yıllık aralık
29.80 47.18
- Önceki kapanış
- 42.00
- Açılış
- 41.93
- Satış
- 41.23
- Alış
- 41.53
- Düşük
- 40.88
- Yüksek
- 41.93
- Hacim
- 4.037 K
- Günlük değişim
- -1.83%
- Aylık değişim
- -1.83%
- 6 aylık değişim
- -3.10%
- Yıllık değişim
- 8.90%
21 Eylül, Pazar