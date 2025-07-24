FiyatlarBölümler
Dövizler / OVV
Geri dön - Hisse senetleri

OVV: Ovintiv Inc (DE)

41.23 USD 0.77 (1.83%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OVV fiyatı bugün -1.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.88 ve Yüksek fiyatı olarak 41.93 aralığında işlem gördü.

Ovintiv Inc (DE) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OVV haberleri

Günlük aralık
40.88 41.93
Yıllık aralık
29.80 47.18
Önceki kapanış
42.00
Açılış
41.93
Satış
41.23
Alış
41.53
Düşük
40.88
Yüksek
41.93
Hacim
4.037 K
Günlük değişim
-1.83%
Aylık değişim
-1.83%
6 aylık değişim
-3.10%
Yıllık değişim
8.90%
21 Eylül, Pazar